Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Yıllara göre emekli maaşı hesaplama

Emeklilik hesaplamak için üç dönem söz konusudur. Bu dönemler 1999 öncesi, 1999-2008 dönemi ve 2008 sonrası dönemdir. 1999 yılında yapılan düzenleme ile 1999 öncesi sigortalı olanlar için işe başlama tarihine göre kademeli emeklilik şartı getirildi. Daha sonra yapılan yeni bir düzenleme ile 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58 yaş şartı belirlendi. Gerekli prim gün sayısını dolduranların emekli olabilecekleri şartı getirildi.

Son düzenleme ile de 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi getirildi ve 7200 prim gün sayısı konuldu. Kadın çalışanlar en düşük 58 yaşında emekli olabilecek, en yüksek de 65 yaşında emekli olabilecek.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Önce 2000 yılında, son olarak da 2008 yılında yapılan değişiklik sonrası 4A emekli maaşının hesaplanması için 3 farklı dönem oluşturulmuştur. Buna göre 4A emekli maaşının hesaplanması için temel alınan tarihler şu şekilde sıralanmaktadır.

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

SSK yani şimdiki adıyla 4A emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresinden sorgulama yapılmaktadır. Bu sorgulama için izlenecek adımlar;

Açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin.

‘Sorgula' seçeneğine tıklayın.

Sorgulanması istenen bilgiler;

TC Kimlik Numarası

SSK Sicil Numarası

Baba Adı

Nüfus İl

Doğum Tarihi

4B (Bağ-Kur) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Bağ-Kur, şimdiki adıyla 4B emekli maaşı hesaplaması, 4A emekli maaşı hesaplamasında olduğu gibi 3 farklı tarihe göre değişiklik gösterir. 4B emeklilik maaşı hesaplaması gerekli formüller şu şekilde yapılmaktadır.

*2000 yılından öncesi için yapılan hesaplamalarda en son basamaktan 1 tam yıl prim ödemesi gerçekleşmiş ise primin %70'i maaş olarak bağlanır. Son basamaktan ödenmemiş durumlarda ise bir önceki basamağa göre hesaplanır.

*2000-2008 yılları arası için 4B emeklilik maaşı hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama X Aylık bağlanma oranı = 4B emekli maaşı

2000-2008 yılları arası toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı = Ağırlıklı ortalama şeklindedir.

*2008 yıllı sonrasındaki dönemde 4B emekli maaş hesaplama formülü;

Ağırlıklı ortalama x Aylık bağlama oranı= 4B emekli maaşı

Büyüme hızı ve TÜFE rakamları ortalaması =Ağırlıklı ortalama

2008 yılı sonrası yatan toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı=Dönem ağırlığı

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4B emekli maaş hesaplaması için online işlemleri takip etmek istiyorsanız e-devlet sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan aşağıdaki adımları sırasıyla yapmalısınız.

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi adresine giriş yapın.

Adrese girdiğinizde e-devlet kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

E-devlet sisteminde kimlik doğrulama işlemi için TC. kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. (Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.)

Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra açılan sayfada dikkat edilmesi gerekenlerin yazılı olduğu bir metine yönlendirileceksiniz.

Metinde, sistemdeki 4B bilgilerinize göre işlemler yapılacağı ve yaklaşık bir hesap çıkacağı bilgisi verilmektedir.

Metnin altında “Kurumu” yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım seçeneklerinden birini seçerek “Sorgula” butonuna basın.

Emekli maaşınızın ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri otomatik olarak göreceksiniz.