Emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşını arttırmanın yolları nelerdir?

Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücretten çalışıyor. Ancak bunların bir kısmı gerçekte daha yüksek maaş almasına rağmen resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriliyor. Çalışanların madur olmasına neden olan bu uygulamaların çaresi var mıdır? Emeki maaşı nasıl arttırılır? Emekli maaşını arttırmanın yolları nelerdir?

Bu şekilde çalışmaya zorlanan işçilerin kayıplarından bazıları şöyle:

- Ücret düşük gösterildiği için emekli maaşınız düşük kalır.

- Bordrodaki miktar üzerinden kıdem tazminatı hesaplandığında işten ayrılırken ödenecek para azalır.

- Geçici iş göremezlik ödeneği de işsiz kalınca alınan işsizlik ödeneği de düşer.

- Kredi almaktan kefil olmaya kadar birçok konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Emekli maaşını arttırmanın yolları nelerdir?

Öncelikle işverenden bordroda gerçek ücreti göstermesi konusunda talepte bulunmalısınız. Bu talep muhtemelen kabul görmeyecektir. Bu durumda firmayı ALO 170'e ihbar edebilirsiniz ki işveren için ciddi para cezaları bulunmaktadır. Bunu da yapamazsanız, gerçek ücretinizle ilgili her türlü belgeyi saklayın. İleride açacağınız davalarda işinize yarayacaktır. Gerçek ücretin gizleniyor olması çalışan açısından da bazı haklar doğuruyor. Tazminatı gerektiren haklı fesih sebeplerinden birisi de işverenin gerçek ücreti bordroya yansıtmayıp, saklamasıdır. Hemen sözleşmenizi feshederek kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Devletten üç kuruş vergi kaçırmak için işçinin gerçek maaşını gizleyen işverenlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu şekilde düzenlediğiniz bordrolar yanıltıcı belge işlemi görmektedir. Vergi Usul Kanunu 359'a göre de bunun karşılığı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca, ücretin vergisi de 3 kat ceza ve gecikme faizi ile birlikte talep ediliyor. Bir de ödenmeyen sigorta primlerinin cezası bulunuyor.