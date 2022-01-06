Emekli maaşı 2500 TL zam kime geldi? En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?

Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayında alacağı yüzde 25.47’lik zam hesaplanacak; buna göre maaşı 2.500 liranın altında kalanların maaşları 2.500 liraya tamamlanacak. Örneğin, 2021’in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlanacak.

2500 TL zam kime geldi?

En düşük emekli aylığının 2.500 liraya yükseltilmesi SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile bu rakam 2.500 liraya çıkartılacak.

2022 memur maaş zammı

Emekli memur maaşı 2022

En düşük SGK Bağkur emekli maaşı 2022