Emekli maaşı 2500 TL zam kime geldi? En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin(SSK-Bağ-Kur) beklediği maaş zam oranı belli oldu. TÜİK aralıkta yıllık enflasyonu yüzde 36,08, aylık enflasyonu yüzde 13,58 olarak açıkladı 2021 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra hem memur hem memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisi 2022 maaş zammı da netlik kazanmış oldu. Memur ve emekli maaş zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki en düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Kim 2500 TL alacak? Emekli aylığı 2500 TL olanlar kimler? Emekli aylığı 2500 TL kime geldi? En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?
Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayında alacağı yüzde 25.47’lik zam hesaplanacak; buna göre maaşı 2.500 liranın altında kalanların maaşları 2.500 liraya tamamlanacak. Örneğin, 2021’in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlanacak.
2500 TL zam kime geldi?
En düşük emekli aylığının 2.500 liraya yükseltilmesi SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile bu rakam 2.500 liraya çıkartılacak.
2022 memur maaş zammı
Emekli memur maaşı 2022
En düşük SGK Bağkur emekli maaşı 2022