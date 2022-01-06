Emekli maaşı 2400 TL alanın maaşı ne kadar olacak? Maaşı 2400 olan emekliler ne kadar zamlı maaş alacak?

2021 Aralık ayı enflasyonun açıklanmasından sonra memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisinin 2022 yılına ilişkin maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." dedi.

Maaşı 2400 olan emekliler ne kadar zamlı maaş alacak?

Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayında alacağı yüzde 25.47’lik zam hesaplanacak. Noyan Doğan köşesinde emekli zammına ilişkin şu detaylara yer verildi: "Maaşı 2.500 liranın altında kalanların maaşları 2.500 liraya tamamlanacak. Maaşı 2.400 lira olanlar ocak zammından mı yararlanacak yoksa sadece maaş 2.500 liraya mı tamamlanacak? Önce ocak zammı maaşlara yansıtılıp hesaplanacağından 2.400 lira maaş alanın zamla birlikte maaşı 3 bin lirayı geçeceği için normal zamdan yararlanacak."

Memur zamı 2022 ek zam ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zammın üzerine yüzde 2.5’luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5’luk ek zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47’lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde 29.97 oldu. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak. Buna görev aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5’e kadar çıkacak.

2022 memur maaş zammı

Emekli memur maaşı 2022

En düşük SGK Bağkur emekli maaşı 2022