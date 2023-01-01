Emekli maaşı 2023: Emekli zammı, emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ Kur emekli maaşı zammı yüzde kaç olacak? Ne zaman emekli olurum

Emekli zammı milyonlarca emekli tarafından heyecanla bekleniyor. Emekli maaşı zammının açıklanması için 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması gerekiyor. Birkaç gün içerisinde 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yeni tutarlarının ne kadar olacağı ise büyük merak konusu. Peki 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre 2022 yılı emekli maaş zammı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Emekli maaş zammının ardından SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu.

4A, 4B, 4C'linin 1 Ocak 2023 emekli maaş zammı! 2023 emekli zammı tahmini

Emekli maaş tablosu SSK-SGK, Bağ-Kur emeklisi için yeniden belirlendi. Milyonlarca emeklinin maaşı enflasyona göre hesaplanıyor.

4A, 4B, 4C'linin 1 Ocak 2023 emekli maaş tablosuna göre, zammın yüzde 14'ü geçeceği kesinleşti.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK,NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkına bakılıyor. 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranına göre, 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Bu hesaba Aralık ayı enflasyon da eklenecek. Böylelikle 6 aylık kesin zam oranı belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR YAPILACAK?

Emekli maaşı zammı için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşının 4500 TL seviyelerine gelmesi bekleniyor.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Hamza Dağ, emekli ve memur zammı ile ilgili soruya şu cevabı verdi; "Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor." dedi.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM, MAAŞ ALIRIM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerden.

E-DEVLET EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor. Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.

Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.

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Mevcut maaşa göre emekli aylığı tek tek hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 2023 maaşı, 5 aylık enflasyon verisine göre şu şekilde olacak:

Eski maaş: 3.500 TL

Yeni maaş: 3.991 TL

Eski maaş: 3.600 TL

Yeni maaş: 4.105 TL

Eski maaş: 3.700 TL

Yeni maaş: 4.219 TL

Eski maaş: 3.800 TL

Yeni maaş: 4.333 TL

Eski maaş: 3.900 TL

Yeni maaş: 4.447 TL

Eski maaş: 4.000 TL

Yeni maaş: 4.562 TL

Eski maaş: 4.100 TL

Yeni maaş: 4.676 TL

Eski maaş: 4.200 TL

Yeni maaş: 4.790 TL

Eski maaş: 4.300 TL

Yeni maaş: 4.904 TL

Eski maaş: 4.400 TL

Yeni maaş: 5.018 TL

Eski maaş: 4.500 TL

Yeni maaş: 5.132 TL

Eski maaş: 4.600 TL

Yeni maaş: 5.246 TL

Eski maaş: 4.700 TL

Yeni maaş: 5.360 TL

Eski maaş: 4.800 TL

Yeni maaş: 5.474 TL

Eski maaş: 4.900 TL

Yeni maaş: 5.588 TL