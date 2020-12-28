Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.

Emekli maaş zammı belli oldu mu?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2021 emekli maaş zammı ile ilgili olarak AA muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Salgının insan sağlığının yanı sıra ülke ekonomisini de olumsuz anlamda etkilediğini söyleyen Ergün, ekonomideki olumsuzlukların başta emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimi etkilediğini belirtti. 2021 emekli maaşı konusunda çok sayıda vatandaş tarafından güncel gelişmeler merakla beklenirken Ergün, emeklilerin önemli bir bölümünün asgari ücretin dahi altında aylık aldığına ve bunun dışında hiçbir gelirlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Ergün konuyla ilgili olarak "Kovid-19, hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz etkiledi. Salgınla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorunlu harcama kalıpları değişti. Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğal gaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Zaten sabit ve kıt gelirle ay sonunu getirme mücadelesi veren emeklilerimiz bundan olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ve çarşı-pazardaki yüksek enflasyon, emeklilerimizin gelirlerini ciddi oranda eritti. Geçim koşulları giderek zorlaşan emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ve taleplerin ardından 2021 emekli ocak zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyor.



EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda da olası zam oranları hakkında tahminlerde bulunuluyor. Bu doğrultuda uzmanların ve vatandaşların 2021 emekli maaşı zam oranı ile ilgili olarak çeşitli öngörüleri oluyor. 5 aylık dönemin verisine göre emekli maaşı zammı ile ilgili çıkarımlar yapılabiliyor.

Dolayısıyla bu 5 aylık dönemin verilerine bakıldığında emekli ocak zammı ile ilgili olarak bazı noktalar belirginleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık dönemdeki zamları yüzde 7,02 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon doğrultusunda 3.02 puanlık bir fark eklenmesi netleşti. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 14,18 olarak görünüyor. Bu tahmin doğrultusunda; 2020'nın 6 aylık dönemindeki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7,96 olması da beklentiler arasında. Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük esnaf emeklisi aylığının 1.886 TL'den 2.036 TL'ye çıkması öngörülüyor. 2000 yılından önce emekli olmuş olan SSK'lıların taban aylığında ise tahminin gerçekleşmesi halinde 2.233 TL'den 2.410 TL'ye yükselme yaşanması da tahmin ediliyor.



7.02 zam oranında ise 1.886 TL olan Bağ-Kur esnaf emeklilerinin aylığı 2.019 TL olarak hesaplanıyor. 2000 öncesi emekli olan SSK emeklilerinin 2.233 TL olan aylıkları 7.02 zam oranına göre ise 2.389 TL olarak hesaplanıyor. Şu an için net emekli maaşı zammı ne kadar 2021 sorusuna yanıt verebilmek adına aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Tam zam oranlarını, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyebilecek. Dolayısıyla bu 5 aylık verilerin ve ortaya çıkan oranların üstüne Aralık ayının verisi de ilave edilecek. Bunun yanı sıra Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı seyyanen zam talebiyle alakalı açıklamalarının nasıl bir karşılık bulacağı da merak ediliyor.

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.