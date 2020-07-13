Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. TÜİK 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre emeklilere 5.75 oranında zam yapılacak. Emekliler maaş farklarının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek SGK Bağkur Emekli sandığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşları ne kadar oldu temmuz 2020

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2.112 TL'den 2.233 TL'ye, en düşük Bağ-kur aylığı 1.539 TL'den1.627 TL'ye, en düşük tarım Bağ-kur'lu aylığı da 1.451 TL'den 1.534 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli aylığı 1.500 TL'ye yükseltilmişti. Bu nedenle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıklarında ayrıca bir zam yapılmayacak.