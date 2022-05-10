Bu yıl kurban bayramı 9,10,11 ve 12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Emekli vatandaşlar ise kurban bayramı öncesinde ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Peki, emeklilere kurban bayramında ikramiye zammı olur mu?

Emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli vatandaşların gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içi hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak net tarih bayramdan önce yetkililerce açıklanacaktır.

Ramazan bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine bir artış yapılıp yapılmayacağı konusu çok sık dile getirilmişti. Ramazan bayramında geçen yıl olduğu gibi 1100 TL ikramiye verildi. Kurban bayramında da ikramiyelerde bir artış beklenmediği kulislerde konuşuluyor.