Emekli İstihbaratçı İsmail Pekin'den dikkat çeken sözler: Türkiye o ülke ile savaşmadan sorunları çözemez

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarını yok sayan davranışlarda bulundukça ortaya atılan Türk - Yunan savaşı çıkar mı sorusuna bu sefer de Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin cevap verdi.

Katıldığı bir sosyal medya kanalına konuşan İsmail Hakkı Pekin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizlerin savaş çıkmadan bitirilemeyeceğini fakat böyle bir durumda her iki tarafın da çok büyük kayıplar vereceğini belirtti.

"Savaş çıkmadan bu konu bitmez"

İsmail Hakkı Pekin, "Yunanistan ile savaş kaçınılmaz mı?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

Savaş çıkmadan halledilebilinecek bir konu değil ama savaş çıksa da bir tarafın diğer tarafı tamamen hezimete uğratması da mümkün değil. Çünkü bir tarafın arkasında batı, Avrupa Birliği, ABD var. Onun için Türkiye’ye Yunanistan’ı ezdirmezler. O yüzden sadece savaştığımızla, dünya kadar para harcadığımızla ve dünya kadar şehitle kalırız. Bu konuya çok dikkat etmemiz lazım. Gerekirse bazı konular buz dolabına kaldırılır.

İsmail Hakkı Pekin, Girit’in doğusunda Yunanistan tarafından ilan edilen 'navtex'le bölgeye gönderilen geminin Malta bayraklı olduğunu ve İtalya’ya ait olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin hem İtalya ile hem de Malta ile ilişkileri çok iyi olduğunu açıklayan Pekin, Yunanistan’ın çok planlı ve programı hareket ettiğini belirtti.

Pekin konuşmasının devamında şunları söyledi:

Yunanistan Avrupa Birliği’ni arkasına alarak haksız isteklerini kabul ettirmeye çalışıyor. Biz de zaman zaman bunlara uyuyoruz. Mesela araştırma gemilerimizi aman sorun çıkmasın diye limanlara geri koyuyoruz. Bu böyle yapılmamalı, hakkımız olmayan yerlerde değil ama hakkımız olan yerlerde bu sismik araştırma gemilerinin çalışmalarına devam etmesi lazım.