Emekli intibak zammı ne zaman? Emekliye bayramda intibak zammı var mı?

2000'den sonra emekli olanlar Anayasa Mahkemesi'nin intibah için meclis'i belirtmesinin ardından emekliler beklemeye geçti. Yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncelleme katsayısı olarak büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur" dedi.

Emekliye ne kadar intibak zammı var?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. 2000 öncesi emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Zamlar, prim ödemeleri ve hizmet sürelerine göre değişiklik gösterecek. Düzenleme yapılırsa, yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı henüz net değil. Yasanın çıkması durumunda 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacak.

Memur emeklilerinin intibak talebi, Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. İntibak konusu toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamamış ve emekli memurlar Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısını beklemeye başlamıştı. Eğer aradaki fark kapanırsa kamudan aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olan kişiler arasında maaş farkı kapanmış olacak. Maaşı düşük olanlar için ise her ay ek ödeme yapılacak.

“Eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz."