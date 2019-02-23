Emekli İmam-Hatip, Halk TV'de tek parti zulmünü anlattı! İslam karşıtı yayınlarıyla bilinen CHP’nin kanalı Halk TV, dün tek parti döneminde Müslümanların gördüğü zulümlerin anlatıldığı belgeseli yayınlamak zorunda kaldı.

yeniakit.com.tr Halk TV’de Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küstah sözlerinin ardından, Uğur Dündar’ın programına 5 kez yayın durdurma cezası verildi. RTÜK, Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programının yerine, TRT’nin hazırladığı belgesellerin yayınlanmasına karar verdi. Bu kapsamda dün Halk TV, “Bir de Bana Sor” isimli belgeseli yayınladı. Tek parti döneminin zulümlerini anlattı Belgeselde bir emekli İmam-Hatip, tek parti döneminde İslam’a karşı yürütülen kara propagandaları, Müslümanlara karşı devlet eliyle yapılan zulümleri anlattı. Menderes’i övdü Emekli İmam-Hatip, Türkçe ezan zulmüne son verdiği ve ezanı aslına uygun okuttuğu için Adnan Mederes’i övdü, minnetle andığını dile getirdi.

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