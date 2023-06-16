Emekli ikramiyelerine zam gelir mi? Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: İkramiyede asgari ücret için flaş tahmini

Çalışanlar asgari ücret artışının ne kadar olacağını merakla beklerken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı ise bayram ikramiyelerinde. Peki yeni dönemde bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş cevapladı. İşte detaylar...

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 39,59'a geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" diye konuşmuştu. Peki bu durumda bayram ikramiyeleri kaç lira olacak? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş cevapladı.

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 39,59'a geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" diye konuşmuştu. Peki bu durumda bayram ikramiyeleri kaç lira olacak? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş cevapladı.

MEMUR ZAMMI ETKİLEYECEK

Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Memurlar, kamu işçileri ve emekliler için öngörülmüş olan zammın gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Memurlar için 22 bin TL taban ücret verileceği söylenmişti bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

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Asgari ücret ve diğer ücretlere bu yansıtılacaktır. Verilmemiş olan sözlerle ilgili bir uygulama yapılmayacaktır.

Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Memurlar, kamu işçileri ve emekliler için öngörülmüş olan zammın gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Memurlar için 22 bin TL taban ücret verileceği söylenmişti bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Asgari ücret ve diğer ücretlere bu yansıtılacaktır. Verilmemiş olan sözlerle ilgili bir uygulama yapılmayacaktır.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN YENİ TAHMİN

Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE OLUR?

Enflasyonda çok kötü bir senaryo karşımızda yok. Ben altıncı ayda seçim döneminde yapılan harcamaların etkisinin görüleceğini ancak bu süreçte altıncı ayda enflasyonun yüzde 20 seviyesinin altında kalacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla da yapılacak yüzde 45’lik artış ciddi oranda refah payı içerecektir.

Bu yüzde 45’lik artışın memur, emeklilere yapılacağını düşünüyorum. Aynı zamanda asgari ücrete temmuz ayında da bu oranda bir zam yapılabileceği kanaatindeyim.”

KAMUDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE İKRAMİYE! TARİH BELLİ OLDU

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta ödenecek. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı’ndan önce 23 Haziran’da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.cnnturk