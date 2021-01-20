Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. Enflasyon vakalarının açıklanmasından sonra SGK, Bağkur ve memur emeklisinin maaşlarına da enflasyon farkı eklendi. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

Emekliler bayram ikramiyelerine ne zaman alacak?

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere Ramazan Bayarmı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle; Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Emekli banka promosyonları ne kadar?

2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor. İsteyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

Emekliler maaş farklarını ne zaman alacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Öğretmen ikramiyesi hesaplama

25 yıl hizmeti olanlar için 99.440 TL,

26 yıl hizmeti olanlar için 103.418 TL,

27 yıl hizmeti olanlar için 107.395 TL,

28 yıl hizmeti olanlar için 111.373 TL,

29 yıl hizmeti olanlar için 115.350 TL,

30 yıl hizmeti olanlar için 119.328 TL,

31 yıl hizmeti olanlar için 123.306 TL,

32 yıl hizmeti olanlar için 131.261 TL,

32 – 40 yıl hizmeti olanlar için ise 127.283 TL ve 159.104 TL