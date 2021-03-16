Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli vatandaşlara her yıl ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira ikramiye veriliyor. Vatandaşlar bayram ikramiyesine 2021 yılında zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram ikramiyesi 1500 TL olur mu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar?
Milyonlarca emekli ramazan ve kurban bayramlarında ödenecek ikramiyeyi beklemeye başladı. Son dönemde bayram ikramiyesinin enflasyonla endekslenmesi gündemde. Peki, bayram ikramiyesine zam yapılır mı?
Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Her yıl ramazan ve kurban bayramı öncesinde emeli vatandaşlara ikramiye ödeniyor. Bu yıl ramazan bayramı ikramiyelerinin 10-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. İkramiye uzun zamandır 1000'er lira olarak ödeniyor. Emekli ikramiyeleri için enflasyon endekslenmesi önerisi gündemde. Şayet bu karar uygulanırsa emekli ikramiyelerinde artış yaşanacak. 2020 yılı enflasyon oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. Şayet emekli ikramiyesine enflasyona göre artış yapılırsa verilecek tutar 1146 liraya yükselecek.
Enflasyon endekslenirse emekli ikramiyesinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanların da bayram ikramiyesinde artış yaşanacak.
Ramazan bayramı emekli ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban bayramı ikramiyesinin ise 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.