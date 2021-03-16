Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli vatandaşlara her yıl ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira ikramiye veriliyor. Vatandaşlar bayram ikramiyesine 2021 yılında zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram ikramiyesi 1500 TL olur mu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi ne kadar?