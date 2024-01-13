Emekli için ek zam sistemi: 3 olumlu karar geldi! Türkiye toplantısını yapacak! Türkiye'den yeni emekli maaşı ile ilgili her senaryo, açıklama

Türkiye genelinde Ocak 2024 itibarıyla emekli zammı, refah payı hariç yüzde 37,57 olarak belirlendi. Bu önemli gelişmenin ardından hükümet, emeklilere ek zam sağlamak için harekete geçti. Emekli maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri de bu kapsamda yüzde 49,25 oranında zam alacaklar.

MEKLİYE EK ZAM İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı.

Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

Burada hem teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı hem de bütçe dengeleri açısından maliyet hesaplamaları yapıldı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL

Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BİRİNCİ İHTİMAL

KÖK MAAŞ+ORANSAL ZAM+ENFLASYON FARKI (Yüzde 37,57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.

KÖK MAAŞ ARTIŞI+ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışının eklenmesi.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

KÖK MAAŞLARIN 7.500 TL OLMASI + ENFLASYON FARKI + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.

REFAH PAYI DAHİL EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek ek iyileştirme ile ilgili çalışmanın yasa olarak Meclis'ten çıkması gerekiyor. Bu yüzden öncelikli olarak belirlenecek olan iyileştirme formülü bir yasa maddesi olarak Meclis'e sunulacak. Burada komisyon aşamasından sonra oylanacak yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMELERİ İÇİN MECLİS TARİHİ BELLİ OLDU

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.

E-DEVLET'TEKİ EMEKLİ ZAMMI ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

E-devlet sisteminde Ocak maaşına bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışını görüyorlar. 6 Aylık enflasyon artışı kesinleştiği için bu rakam maaşlara yansıtılmış oldu. Ek iyileştirmelerin yasa ile çıkması gerektiğinden yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonucu maaşlara eklenmesi yapılacak. Bu yüzden şu anda görülen artışlar kesinleşen enflasyon artışları.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

takvim'e göre: SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,

Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zamlı emekli maaşları için ödeme alacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.

NOT: Emekliye ek zam ve taban aylık düzenlemesinin SSK ve Bağ-Kur Ocak 2024 emekli maaşı ödeme takvimine yetişmeyeceği için bu düzenlemelerden kaynaklı maaş farkları herhangi bir hak kaybı olmadan ayrıca hesaplara yatacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek iyileştirmeyi beklerken memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları henüz hesaplarında göremedi. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıkları için bu farklar maaş günlerine yetişmedi.

Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranındaki artıştan kaynaklanan zam farkları bu ay içinde belirlenen bir takvimde hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alabilecek.