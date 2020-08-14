Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aktif edilme süreci ertelenen ve birçok uzmanın ise eğitim amaçlı çalışmaların yürütüldüğü konusunda yorumlar yaptığı S-400’ler ile ilgili Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400’ler konusunda acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karataş, “Türkiye’nin S-400’leri Ege ve Akdeniz bölgelerine konuşlandırma zamanı gelmiştir. Yunanistan, Ege Adalarında bulunan ve intikal edecek SAM’lar nedeniyle avantajlı durumdadır. Bu avantajı yok etmeliyiz. Siyasi boyut yerine güvenlik boyutuna geçme zamanı gelmiştir” dedi.

S-400’ler ile ilgili zamanın geldiğini belirten Karataş, “Bunandan daha iyi hemen harekata tahsis etme nedeni olamaz. ABD, AB ve diğer Yunan dostları fırsat kollamakta ve Yunanistan’ın yanındadır. Hatta daha ileri gidip diplomatik ve sahadaki gelişmelere bağlı olarak ikinci parti S-400’lerin gelişini hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Karataş açıklamasının devamında şunları söyledi:

TSK tarafından AlarmKademeleri'ne uygun tedbirler zaten alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bunun yanında artık uzun sürecek bir gerginlik döneminde ve çatışma ortamındayız. EgeOrdusu'na ilave tahsisli birlikler intikallerini en kısa sürede tamamlamalıdırlar.