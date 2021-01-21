Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, katıldığı bir Youtube kanalında AK Parti hükümeti hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Solmaztürk'ün sözleri karşısında mest olan FETÖ destekçisi Aktifhaber ise skandal sözleri manşetlerine taşıdı.

AK Parti hükümetinin iktidarda kalabilmek için olağanüstü bir hazırlık içinde olduğunu iddia eden Solmaztürk, "Olağanüstü durumda parti devletinin ve onun destekçilerinin tekrar iktidarda kalması için ne gerekiyorsa o yapılıyor, bu çok vahim karanlık bir tablo" dedi.

Halkın iradesiyle başa gelen ve hizmet siyaseti yürüten AK Parti'nin akılalmaz bir şekilde seçimi kaybetmesi halinde "kaybetmedik" diyerek bir hareket içine girme hazırlığında olduğu hezeyanında bulunan Solmaztürk, muhalefetin duruma el atarak halkı örgütlemesi gerektiğini ifade etti.

"Buna hep birlikte karşı koymamız lazım. Üç-beş kişinin Türkiye’ye kaosu dayatmasını hep birlikte reddetmemiz lazım" diyerek kaos çığırtkanlığı yapan Solmaztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polis ve jandarmanın altından kalkamayacağı bir olay gerçekleştiğinde valilerin kontrolünde birlikte olayları bastırır ve kışlaya döner. 2010 yılında bunu kaldırdılar. O zaman itiraz ettik, dinlemediler. Sonra 2016’da kalkışmadan üç gün önce bunu yine getirdiler. Bu da dikkat çekici, ayrı bir tartışmadır, şaibedir. Bu son karara gelirsek, silahlı kuvvetlerinin yardımcı olması değil, silahlarını kullanmaları söz konusu.

Bugün polisin elinde tank, uçak ve topçu birlikleri dışında bütün araç gereç zaten var. Zırhlı araçları var. Neden şimdi böyle bir karar aldılar, bilmiyoruz. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı bu soruları yanıtlasın. Ama belli ki, kafalarında bir şey var. Bunda da Milli İstihbarat Teşkilatı’nın özel bir yeri, rolü var. Bu son yapılan düzenlemede Mit müsteşarına statü olarak, yetki olarak bakanların üzerinde rol verildi. Yani bakana verilmeyen yetkiler verildi."

Türkiye'nin meşru hükümetine karşı halkı adeta ayaklanmaya çağıran Solmaztürk'ün bu skandal sözleri FETÖ'cü Aktifhaber'i mest etti. Solmaztürk'ün kaos kokan sözlerini "Emekli Tuğgeneral: AKP yeni bir olağanüstü hale hazırlık yapıyor" başlığıyla servis eden haber sitesi görünümlü provokasyon bülteni skandala destek verdi.

Provokasyona çanak tutan sözde haber sitesi haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın resimlerine yer verdi.