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Aktüel Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış vefat etti
Aktüel

Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış vefat etti

Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış (78) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 11:22:00 -
Emekli eski Adana Müftüsü Mehmet Barış vefat etti

Adana Şehir Hastanesi'nde saat 00:55 sularında vefat ettiği bildirilen Barış'ın cenazesi bugün Adana Merkez Camii'nde İkindi Namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 1944 yılında doğdu. İmam Hatip olan babasından ilk eğitimini almış; sırasıyla Elazığ İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine Tekirdağ'ın Pehlivanköy İlçe Müftülüğünde vaiz olarak başladı, daha sonra sırasıyla Tunceli Pertek ve Bursa İnegöl müftüsü olarak görev yaptı. Bitlis, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinde müftülük hizmetlerinde bulundu, 2009‘da Adana İl Müftülüğünden yaş haddinden dolayı emekliye oldu.

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Yorumlar

Allah rahmet eylesin

Müftü bizdendir. Ama ben yine de memurun hiç bir çeşidinden hoşlaşmam
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