Emekli ek ödemeleri ne kadar? Emekli ek ödeme son dakika 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.33 zam alacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 335 TL’den bin 447 TL’ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 763 TL’ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 534 liradan bin 662 TL’ye çıktı.

Emekli ek ödeme ne kadar oldu?

Emekli ek ödeme zammı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek. Sabah’ta yer alan habere göre, Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.