Emekli edildi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret karşılıksız kalmadı

Mustafa Durmaz İstanbul

Dershane tartışmalarının yaşandığı dönemde Başbakan Tayyip Erdoğan’a “diktatör” hakaretinde bulunan Yalova Üniversitesi İletişim Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eda Balkaş’ın akademik hayatı sona erdi. Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği akademisyen Eda Balkaş’ın hakaretlerinin ortaya çıkması sonrası emekliye sevk edildiği bildirildi.

Ders dönemi bitti

Şahsi Facebook hesabı üzerinden Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlarını deşifre ettiğimiz Prof. Dr. Eda Balkaş, bilim insanına yakışmayan sözlerinin karşılığını buldu. Türkiye’nin ayaklarına vurulan prangaları kıran Tayyip Erdoğan’a kin kusan, ülkede basın özgürlüğü olmadığı yalanını savunan Balkaş’ın görevine son verildi. Skandal paylaşımlardan dolayı Yalova Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Balkaş’ın emekli olarak üniversite kariyerini sonlandırdığı öğrenildi.

Bekir Coşkun’un borazanı

Başkan Erdoğan, 2013 yılında yaptığı bir konuşmada, “Haksızlıklara susmam. Ama bir gerilim insanı diye değerlendiriliyorsam üzülmek hakkımdır. Hele hele diktatör filan. İnsan biraz insaf eder. Bu tür şeyler insanı üzüyor” demişti. Sözcü’nün tehditkar yazarı Bekir Coşkun da bu sözlerin ardından Erdoğan için “Bal gibi diktatörsün” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Coşkun’un yazısını 3 Eylül’de paylaşan Balkaş ise “Su katılmamış saf hem de ;)” küstah yorumunu yapmıştı. CHP’li vekiller tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi Türkiye” başlıklı raporunu da 19 Ağustos’ta paylaşan Balkaş, “Basın özgürlüğü sıralamasında dünya 154. Türkiye! Şaşırdınız mı? Aslında bizde olmayan bir şeyi aramışlar ;)” demişti.

2013 yılında Erdoğan cumhurbaşkanı değilmiş!

Milletin Lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Balkaş, söz konusu paylaşımlar ile ilgili şaşırtıcı bir açıklamada bulunmuş, paylaşımların eski olduğunu ifade ederek, “2013 yılında Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı da değil. Ben Yalova Üniversitesi’nin birkaç kadın profesörden birisiyim” dedi. Skandal paylaşımlarını haber yapmamızı “FETÖ komplosu” olarak yorumlayan Eda Balkaş, “Bu haberi yapan gazete de kelimenin tam anlamıyla tuzağına düşmüştür” şeklinde savunmada bulunmuştu.