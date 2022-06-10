Emekli diplomattan Türkiye'ye skandal suçlama! Adaları silahlandıran Yunanistan'ı böyle savundu

Ege'deki adalar Yunanistan'a devredilirken, statülerini belirleyen 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarıyla adaların silahlandırılmamaları şart koşulmuş, Yunanistan da bu şartı kabul etmişti.

Yunanistan, adaları yeniden silahlandırma provokasyonuna girişirken, Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını gündeme getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaların silahlandırılmasından vazgeçmemesi durumunda, adaların egemenliğinin tartışmaya açılacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmalarıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz BM'ye 2 tane mektup yazdık. bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi, anlaşmalar ortada. Ama Yunanistan buraları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Yunanistan'ın provokasyonuna sert tepki gösterdi.

Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye ve uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet eden Erdoğan, "Ülkelerinin kaynaklarını enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler, tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder." dedi.

Yunanistan'ı savunup Türkiye'yi karaladı

Türkiye'de daha önce üst düzey diplomatik görevlerde bulunan ve geçtiğimiz yıl CHP'ye üye olan Yalım Eralp'ın rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Sözde diplomatik birikimiyle Yunanistan'ın 'adaların statüsünü' ilgilendiren iki uluslarararası anlaşmayı ihlal ettiğini görmezden gelen Eralp, Yunanistan'ı savundu.

Eralp, adaların silahlandırılmasına ilişkin, "Bu adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar, Yunanistan'ın... Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye'yi mütecaviz (saldırgan) bir devlet durumuna düşürür" dedi.

Eralp'ın sözlerini sayfalarına taşıyan Yunan basını, "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor." dedi.

Yalım Eralp, 1983 ile 1987 yılları arasında Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı'nda bulundu. 1987-91 yılları arasında Hindistan'da büyükelçilik yaptı. 1991-1996 yılları arasında Başbakan Mesut Yılmaz ve Başbakan Tansu Çiller'e danışmanlık yaptı ve 1995-1996 yıllarında dışişleri müsteşarı olarak hizmet verdi. Dışişleri Bakanlığı'nda NATO İşleri Genel Müdürlüğü'nü yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı nezdinde Türkiye büyükelçisi olarak vazife yaptı. 2000 yılında Eylül ayında emekli oldu.

Star Gazetesi