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Emekli derneği emeklileri dolandırdı! İhtiyaç sahiplerine büyük tezgah

Adana'da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin; bir esnafla iş birliği yaparak, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek çok yüksek oranlarda komisyon aldıkları ayrıca kömür parasını da faiziyle birlikte maaşından taksitle tahsil ettikleri ortaya çıktı.

13 Ocak 2019 Pazar 15:52
Emekli derneği emeklileri dolandırdı! İhtiyaç sahiplerine büyük tezgah

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin; işbirliği yaptıkları bir esnafla, emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek çok yüksek oranlarda komisyon aldıkları ayrıca kömür parasını da faiziyle birlikte maaşından taksitle tahsil ettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan derneğin Yüreğir Şube Başkanı ile aralarında bir kadının da bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Tefecilerin, bin 500 TL verdikleri emeklinin maaşından taksitler halinde 2 bin 500 TL tahsil ettikleri öğrenildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanlığı ve bir odun-kömür satıcısına yönelik çalışma başlattı. Polis, çalışma kapsamında dernek yöneticilerini ve odun-kömür satıcısını takibe başladı.

Emeklilerin faiziyle parasını aldılar

İHA'da yer alan habere göre, polis takipte zanlıların borç batağına girmiş emeklileri tespit edip bunlara uygun fiyatlara odun-kömür satıyor gibi gösterip aldığı kömürün ya da odunun yarı parasını verdiğini, kömürün gerçek fiyatını da emeklinin maaşından faiziyle birlikte aldığını tespit etti. Takip sonucunda polis 8 Ocak günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis, Adana ve Ankara’da eş zamanlı olarak 10 ayrı adrese yaptığı baskında aralarında Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K, iki yönetici arkadaşı, sekreteri ve odun-kömür firması sahibiyle birlikte 8 zanlı gözaltına alındı.

150 emekli şikâyetçi oldu

Zanlıların evlerinde ve dernekte yapılan aramalarda yaklaşık 5 bin odun-kömür fişi bulunduğu ve arkasında "ben bu fişle kömür ya da odun aldım" yazdığı öğrenildi. Zanlılar, emniyette sorgulamalarında suçlamaları kabul etmezken polisin derneğe üye yaklaşık 150 emeklinin tek tek ifadesini aldığı, kimi emeklinin dernekten şikâyetçi olduğu öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "tefecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Dernek başkanı ve firma sahibi tutuklandı

İşlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan şüphelilerden dernek başkanı M.K. ile firma sahibi F.G. tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Muhtaçlığımızı kullandılar"

Adını vermek istemeyen bir emekli, oğlunu evlendirmek için kredi çektiğini bu nedenle geçinecek kadar maaş alamadığını belirterek, "Bir emekli arkadaş benim bu durumumu anlatınca ’emekli derneği odun-kömür fişi veriyor. Sen de gidip odun-kömür alıyor gibi yapıyorsun sana para veriyorlar’ dedi ben de 2 yıldır derneğe gidip fiş alıp daha sonra da odun-kömür satıcısına gidip kömür ya da odun alıyor gibi yapıp parasını alıyorum. Ben 4 ayda bir kömür alıyorum. Kömürün tonunu da bin 250 liraya veriyorlar. Ben 4 ayda bir 2 ton kömür alıyorum bana kömür veriyor gibi gösteriyorlar bin 500 lira para veriyorlar. Geri kalan parayı ise dernek ve kömür satıcısı kendi arasında paylaşıyormuş. Bizim maaşımızdan da 4 ay düzenli olarak 2 ton kömür parasını faiziyle birlikte alıyorlardı. Ben bunların komisyon aldığını bilmiyordum, sonradan öğrendim. Hatta Ankara’dan bir kişi oradan emekli bulup buraya getiriyormuş. Aynı şekilde ona da kömür alıyor gibi yapıp para veriyorlarmış. Benim gibi yüzlerce emekli buradan bu şekilde para alıyordu" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:52
  1. Ankara
  2. Türkiye Emekliler Derneği
  3. Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı
  4. Emeklileri dolandırdılar
  5. dolandırıcılık
  6. operasyon
  7. gözaltı
  8. Adana
  9. Yüreğir

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