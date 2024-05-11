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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek?

Yeniakit Publisher
2024-05-11 14:40:00 -
Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek?

Her yıl iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Kurban Bayramı öncesinde ise gözler emekli ikramiyesine zam gelecek iddiasına çevrildi. İşte detaylar.

Temmuz ayındaki emekli zammı öncesinde 16 milyon emeklinin dikkati, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan bayram ikramiyesine çevrildi. Bu yıl 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi için yeni detay gündemde.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MI GELECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. Gündemde yer alan iddiaya göre bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeniden artırılması konusunda rapor sunulduğu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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