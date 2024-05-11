Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek?

Temmuz ayındaki emekli zammı öncesinde 16 milyon emeklinin dikkati, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olan bayram ikramiyesine çevrildi. Bu yıl 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi için yeni detay gündemde.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MI GELECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. Gündemde yer alan iddiaya göre bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeniden artırılması konusunda rapor sunulduğu. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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