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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin ödeneceği tarihi merak ediyor. SSK/Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyesini ne zaman alacağını sorguluyor. Peki, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-13 21:59:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli zam farkları ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin merak içerisinde beklediği gün nihayet geldi. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

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