  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 yeni vaka
İngiltere'de koronavirüs vakaları patladı
Nijerya'da 2 otobüs çarpıştı: Ölüler var
Luiz Gustavo indirimi kabul etmedi
Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere her yıl 2 kez verilen bayram ikramiyeleri bu yıl da verilecek. Ramazan Bayramı öncesinde Mayıs ayının ilk haftasında bayram ikramiyeleri yatmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:54:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı için geri sayım da başlarken emekliler ise bayram öncesi bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yani 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl yapılan 100 TL'lik zam ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara 1.100 TL yatırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay