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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Milyonlarca emekli vatandaş bayramda alacağı emekli ikramiyesinin miktarını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021, ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi zamlı miktarı kaç TL, kimlere verilecek? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:13:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Milyonların merakla beklediği 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada ikramiyenin tutarını açıkladı. Şimdi ise bu ödemelerin banka hesaplarına yatacağı tarih sorgulanıyor. İşte, 2021 emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum...

Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti.

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