Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar Başkomiser olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve yalnız yaşayan Şakir Günaydın'a telefonla ulaşamayan yakınları polis merkezine giderek polislerle birlikte eve gidip çilingir yardımıyla kapıyı açtılar. Şakir Günaydın'ın evdeki kanepede yatar halde ölü olarak bulundu. Tansiyon ve şeker hastası ve daha önce de kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Şakir Günaydın'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günaydın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere savcının talimatı doğrultusunda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şakir Günaydın'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.