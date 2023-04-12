Emekli amiral Türker Ertürk'ten skandal açıklama: TCG Anadolu'ya ihtiyacımız yok, motorunda da sorun var

Sınırlarımızda PYD olsun diye açıklamalarda bulunan CHP'li Türker Ertürk, bu defa da dünyanın ilk SİHA gemisi milli gururumuz TCG Anadolu'yu karalamaya kalktı.

'Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok'

TELE1'e katılan CHP'li Ertürk, Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını öne sürerek, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil." dedi.

"Motorunda sorun var"

Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var" ifadelerini kullandı.