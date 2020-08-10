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Dünya

Emekli amiral Cem Gürdeniz uyardı: Türkiye acil olarak Lübnan ile anlaşmalı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krize ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:53:00 -
Emekli amiral Cem Gürdeniz uyardı: Türkiye acil olarak Lübnan ile anlaşmalı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Cem Gürdeniz, 21 Temmuz'daki Navteks'in önemine dikkat çekerek, "Bana göre erken bir Navteks yayınlanmıştı. 21 Temmuz'da yayınlanan Navteks tam anlamıyla uygulanmalıydı. Geri çekilmemeliydik. Bizim Doğu Akdeniz ve Ege'de psikolojik üstünlüğümüz fazla. Bunu unutmayalım Yunan iyi niyetten anlamaz" dedi.

Yunanistan'ın hukuksuz faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Gürdeniz "Dünyanın en kriz çıkarma alanları denizlerdir. Türkiye'nin 1 metre verecek alanı yok. Biz her anlamda güçlüyüz. Derhal münhasır ekonomik bölge ilan etmemiz gerekiyor. Yunanistan bizi aldattı. Türkiye'nin Oruç Reis'i bölgeye göndermesi mantıklı olandır. Yunanistan'ın böyle hilelerine karşı cevap verilmeli" ifadelerini kullandı.

"Lübnan ile anlaşılmalı"

Gürdeniz, Lübnan ile kıyıdaşlık anlaşması yapılması gerektiğini belirterek, "Derhal münahır bölge anlaşması ilan etmeliyiz. Hazır donanma bölgedeyken bunu yapmalıyız. Lübnan ve İsrail ile MEB anlaşması yapılmalıdır. Türkiye'nin Mersin ve Kıbrıs üzerinden Lübnan'a limanlarını açmalıdır. Böyle bir jest ile Türkiye Lübnan işe kıyıdaşlık anlaşması yapabilir" dedi.

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