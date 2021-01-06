Emekli albaydan olay iddia: ABD, Türkiye'ye karşı sınıra balistik füze yerleştirdi

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de dikkat çeken bir hamleye imza attığını öne sürdü.

Yeni Çağ'ın haberine göre, ABD'nin Suriyede daha güneye Haske, Deyrizor ve Rakka bölgesine çekildiğini belirten Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD’nin bu bölgede PYD-PKK terör örgütü ile petrol alışverişi yaptığını söyledi. Suriye petrollerinin yüzde 90’ının bulunduğu bu bölgede ABD’nin 600 askeri olduğunu ifade eden Işık, ABD kontrolünde terör örgütünün Suriye hükümetine petrol sattığını belirtti.

Öte yandan ABD’nin çekildiği bölgelerde halen devriye turları da attığını belirten Emekli Albay, Rusya ve ABD’nin bölgede iş birliği yaptığını söyledi.

ABD’nin geçtiğimiz hafta Haseke’ye balistik füzeler getirerek yerleştirdiğine ifade eden Mithat Işık, "Haseke biliyorsunuz Deyrizor’un kuzeyinde kalan bir bölge. Türkiye bu bölgenin temizlenmesi yoksa kendisinin temizleyeceğini ısrarla ABD ve Rusya’ya iletiyor. İşte bu yüzden Amerika, kara ve hava yoluyla Haseke’ye balistik füzeler getirerek buraya yerleştiriyor. Menzilleri 130 ila 500 kilometre arasında değişiyor. Diyarbakır’a kadar uzanan bir kapsama alanı. ABD bunları kime karşı kullanacak?" ifadelerini kullandı.