Emekli Albay Mert'ten operasyon öncesi önemli çağrı: İvedilikle bir cephe komutanlığı oluşturmalıyız

Taha Emre Özdemir Ankara

"ABD bizi oyalamaya devam ediyor." diyen Mert, "Şu ana kadar taaahhüt ettiği hiçbir şeyi yerine getirmedi. Dolayısıyla bugünkü tutumları da yeni bir oyalama taktiği." ifadelerini kullandı.

'ABD ciddiyetsiz davranıyor'

ABD'den gelen askeri heyete ilişkin de değerlendirmede bulunan Mert, Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddiyetsiz davrandığını belirterek şunları söyledi:

"ABD'den 7 personel geldi. Bunların 2'si Subay, birisi Başçavuş birisi de sivil personel. Başlarında da bir Albay var. Bu heyet Amerika'nın bu işi ne kadar ciddiye aldığını gözler önüne seriyor."

'30 Ağustos çok önemli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos ayı vurgusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Halil Mert, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ki Afrin Harekatı'nın tarihini de 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin olduğu güne denk getirmiştik. Ağustos ayı için de 30 Ağustos'a denk gelen bir harekat başlaması son derece önemli."

Mert Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir çağrıda bulunarak, "İvedilikle bir cephe komutanlığı kurulmalı." dedi.

"Mutlaka bir operasyon komutanlığımızın oluşturulması gerekiyor. Mevcut paşalarımızdan birisi görevlendirilerek oluşturulacak cephe Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlanmalı. Bu adım bizim harekat öncesi ciddiyetimizi de gösterir."