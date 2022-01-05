Emekçi geçinen Fincancı da Almancı çıktı! BioNTech'i gözü kapalı savunurken Turkovac'ı hedef aldı

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Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşa korku pompalamaktan başka bir misyonu olmayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sonra TTB Başkanı Fincancı da "Turkovac" aşısını hedef aldı.

Bayı kaynaklı aşıların savunuculuğunu yaparken veri talebinde bulunmayan TTB Başkanı Fincancı, BioNTech için tek bir eleştiride bulunmazken yerli aşımız Turkovac hakkında vatandaşların kafasını karıştırmaya çalıştı.

Şebnem Korur Fincancı, şunları söyledi:

"Aslında başından beri Sağlık Bakanlığı aşılar üzerinde tereddütü artıracak çelişkili açıklamalar yapıyor. En başında da sadece Coronavac gelmişti, inaktif bir aşıydı. Bakan, 'İnaktif aşılar daha güvenilir, bildiğimiz aşılar' şeklinde, mRNA aşılarını kötüleyen talihsiz bir açıklama yaptı. Oysa mRNA çalışmaları onlarca yıldır süren çalışmalar zaten. O da bilindik bir teknolojiydi. Sadece bu hastalık için yeniydi, tıpkı Coronavac aşısı gibi."

"Özellikle Turkovac’ı bekleyen yurttaşlarımıza beklememeleri gerektiğini söylüyoruz. Türk Tabipleri Birliği olarak insanlarımıza 'Turkovac yaptırın' demiyoruz. Veriler paylaşılmadan bunu söyleme olanağımız yoktur."