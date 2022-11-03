"Emekçi dostu" Oya Baydar'dan burjuvaya destek! Göktürk'teki sosyete zenginlerinin yeşili imiş..

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Devlete ait iken, bir şirkete verilerek yapılmış evlere konan milyonerlerin, villalarla yetinmeyip, "Önümüzdeki golf sahası da bizim olsun" iştahlarından kaynaklanan hırslarına destek, "emekçi dostu" T24 yazarı Oya Baydar'dan geldi.

Baydar, yazısının başlığında, "Kemer Country Çevik Kuvvet’le tanışınca…" ifadesini kullandı.

Bir avuç sosyeteyi savunup devleti hedef aldı!

Oya Baydar Kemerköy'de yaşanan burjuva provokasyonuna şu ifadelerle destek verdi:

Bugün üçüncü gün. Kemerköy sâkinleri yeşil alanlarını korumak için üç günden beri eylemdeler. Karşılarında ise tam teçhizatlı Çevik Kuvvet var.

Direnişe ve mahkemelerden alınan yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen buldozerler alana girmiş, kazıya başlamış durumda. “Yürütmeyi durdurma kararı var, buldozerleri çekin” diye bağıranlar, iş makinelerini durdurmaya, polisi ikna etmeye çalışanlar itilip kakılıyor, fenalaşanlar, yere düşenler oluyor. Bildik sahneler…

“Bizi koruması gereken polis iş makinelerini koruyor” diyor biri, bir diğeri “Çevik Kuvvet inşaat yapmaya soyunmuş” diyor. Girişim sözcüleri medyaya açıklama yapıyorlar. “Haklarımızı koruması gerekenler bu hukuksuz süreçte bizim karşımızda yer alıyorlar. Biz yeşilimiz için hukuksuzluğa karşı direniyoruz” demeye çalışıyorlar.