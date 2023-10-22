Emek Apartmanı için sahte evrakla ruhsat alınmış
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da yer aldığı 3’ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kaçak olarak 1998’de yapımına başlanıp 2004’de tamamlanan binaya 2010’da sahte evrak tanzim edilerek yapımına yeni başlanmış gibi yapı ruhsatı düzenlendiği belirtildi.
İddianamede, sanıklar suçlamaları kabul etmezken tutuklu sanık Kavak, ayrıca 26 kişinin vefat ettiği Kavak Apartmanı’yla ilgili soruşturmada da “şüpheli” olarak yer alıyor.