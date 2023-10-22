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Aktüel Emek Apartmanı için sahte evrakla ruhsat alınmış
Aktüel

Emek Apartmanı için sahte evrakla ruhsat alınmış

Yeniakit Publisher
2023-10-22 11:53:00 -
Emek Apartmanı için sahte evrakla ruhsat alınmış

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da yer aldığı 3’ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kaçak olarak 1998’de yapımına başlanıp 2004’de tamamlanan binaya 2010’da sahte evrak tanzim edilerek yapımına yeni başlanmış gibi yapı ruhsatı düzenlendiği belirtildi.

İddianamede, sanıklar suçlamaları kabul etmezken tutuklu sanık Kavak, ayrıca 26 kişinin vefat ettiği Kavak Apartmanı’yla ilgili soruşturmada da “şüpheli” olarak yer alıyor.

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