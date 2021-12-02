“Emeği koruyacak bir ücret belirleyeceğiz”

Milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında dün ilk toplantı yapıldı. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil etti.

Teknik çalışma yürütülecek

Bilgin, toplantıda Türkiye’de asgari ücretle geçinen 6 milyon çalışan olduğunu belirtti. Bilgin, “Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” dedi.

Bilgin, işçi ve işveren temsilcilerinin asgari ücretin belirlenmesi yönelik teknik konularda çalışma yürüteceğini anımsattı.

Dinamik bir ülkeyiz

Türkiye’nin üst üste üç çeyrekte büyüdüğüne dikkat çeken Bilgin, bunun küresel kriz ortamında ülkenin dinamik bir karaktere sahip olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Bilgin, büyüme dönemlerinde ortaya çıkan sorunların da sosyal politika araçlarıyla çözülmeye çalışıldığını ifade etti. Bu noktada asgari ücretle ilgili alınacak kararın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çarpıcı sonuçlar

Asgari ücret konusunda yapılan araştırma sonuçlarını da paylaşan Bilgin, şunları aktardı: “2021 Kasım ayında İstanbul’dan Zonguldak’a kadar 26 ilde 604 işverenle görüştük. İşletmelerin belli oranda sahipleriyle, belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. ‘Bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna yüzde 51’inin ‘Bir değişim olmayacak’, yüzde 37’sinin ‘Çok daha iyi olacak’, yüzde 11’inin de ‘İş daha kötüye gidecek’ yanıtını verdiğini gözlemliyoruz. ‘Asgari ücret ne kadar olmalı’ sorusunu ise yüzde 34’ünün ‘3 bin 500-3 bin 750 lira’, yüzde 13’ünün ‘3 bin 750-4 bin lira’ diye cevapladığını görüyoruz.”

2 bin 500 işçiye ulaşıldı

Araştırmanın diğer kısmının emekçilerle ilgili olduğuna işaret eden Bilgin, şu bilgileri verdi: “Muhtelif işletme düzeylerinde yani mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 2 bin 500 işçimize ulaşılmıştır. Bunların yüzde 13’ü asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda ağırlıklı oranın yüzde 37.3’le 3 bin 751 ve 4 bin rakamı arasında muhtelif şeyler dillendirdiklerini görüyoruz. 4 bin 500 ile 5 bin lira olması gerektiğini savunanlar ise yüzde 21 şeklinde bir aralıkta. Diğeri yüzde 13’le bir oranda toplanıyor. Ama ağırlıklı oranın 3 bin 751 ile 4 bin lira arasındaki rakamlarda toplandığı görülmektedir.”

“Mesele kısa zamanda çözülecek”

Bilgin, asgari ücretle ilgili çalışmaların teknik konuların görüşülmesiyle devam edeceğini bildirdi. 2022’de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin dört toplantıyla tamamlanacağını düşündüklerini vurguladı. Bilgin, “Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, Türkiye’nin toplumsal barışına katkı yapan aynı zamanda iş verimliliğini artıran işe uyumu, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeye entegrasyonu dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Türk-İş’ten kritik tespit

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, salgının ardından enflasyonda ve dolar kurunda görülen yükselişler sebebiyle vatandaşın alım gücünün azaldığının savundu. Ekonomik koşulların asgari ücretli çalışanları zor durumda bıraktığını öne süren Irgat, “Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun alacağı kararı umutla bekliyor. Umuyoruz ki bu karar beklentileri karşılar, çalışanları hayal kırıklığına uğratmaz, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir” şeklinde konuştu. Son iki ayda geçim şartlarının oldukça zorlaştığı bir sürecin yaşandığını iddia eden Irgat, “Tabii bu koşullar asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Bizim belirleyeceğimiz tutar, toplumda genel bir yaşam ücreti olarak algılanıyor. Aslında yapılması gereken bu yanlışlığı düzeltmek. Bunun için de asgari ücretli çalışan sayısını azaltmalıyız” diye ekledi.

Nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. En az 10 üyenin katılımıyla toplanan komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu arada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takvimi belli oldu. Komisyon 7 Aralık’ta Türk-İş’te, 9 Aralık’ta TİSK’te toplanacak.