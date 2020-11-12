Elvan ile ekibi makro ve mikro reformlara odaklanacak! Ekonomi yönetimine güven tam

Buğra Kardan

Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturan Lütfi Elvan, ağır bir yükü omuzluyor. Elvan, Türkiye’nin gücüne güç katacak olan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan hedefleri tutturmayı amaçlıyor.

Üreticiler rahatladı

Programda değinilen makro ve mikro reformları da tavizsiz şekilde uygulayacak olan Elvan’ın ilk açıklamaları ise olumlu yankı uyandırdı. Elvan’ın “Enflasyonla mücadele sürecini maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimiyle kamu finansmanının kalitesini arttıracağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin arttırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullanması ise ekonomi paydaşlarını rahatlattı.

Dağıtım ağımız güçleniyor

Bakanın “Makro ekonomik istikrarı güçlendirirken mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretimi ve ihracatı daha da arttıracağız” sözlerini vermesi de gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yatırımcılarca yeni projeleri devreye almak için düğmeye basıldı. Ekonomistler, Elvan yönetiminde Türkiye’nin daha da güçlenip büyüyeceğine işaret ettiler. Ayrıca ülkenin üretim ve dağıtım ağını daha da kuvvetlendireceğine, tedarik üssü olacağına dikkat çektiler.

İstişareye açık, katılımcı olacak

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede “Yatırımcılarda Elvan’ın istişareye açık olacağı, üreticilerle ve tüccarlarla devamlı bir araya geleceği, sektörel sorunları tek tek belirleyip gidereceği görüşü hakim” dedi. Elvan’ın bütçe dengesine dikkat edeceğinin ve Orta Vadeli Programı (OVP) detaylandıracağının öngörüldüğünü dile getiren Aslanoğlu, “Bakanın mikro reform vurgusu da çok önemliydi. Ki bu vurguya uygun planlar ve projeler ortaya koyulacağı tahmin ediliyor” diye konuştu. Aslanoğlu, ilaveten “Lütfi Elvan, kamu finansman kalitesini arttırma sözü verdi. Bu sözden de kayıt dışı ekonomiye karşı kararlı şekilde mücadele edileceği anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

Vergi dokunuşları yapılabilir

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Elvan’a önemli bir görev verildiğini belirtti. “Yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın yapacağı hamleler merak konusu” diyen Alkin, şunları söyledi: “Bakanın ifadeleri umut verici. Köklü kararlar alınabilir. Reel sektörün rekabetçiliğini güçlendirmek için vergi dokunuşları yapılabilir. Üreticinin, tüccarın, ihracatçının vergi yükü hafifletilebilir. Bu yükün dağılımı dengelenebilir. Vergi tabana yayılabilir. Devletin gelirleri arttırılabilir. Stratejik sektörler teşvik edilebilir. Yerli üretimi ve ihracatı daha da arttıracak adımlar atılabilir. Refah ve kalkınma eksene alınabilir. Kamu kaynakları verimli kullanılabilir, ekonomiye en doğru şekilde kazandırılabilir.”