Elon Musk'tan yine ilginç karar!

Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'a yeni özellikler entegre etmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya platformu Twitter'dan şimdi ise flaş bir karar daha gelmişe benziyor. Alınan bazı ekran görüntülerinde tweet'lerin altında bulunan ve tweet'in hangi cihazdan gönderildiğini gösteren 'Twitter for iPhone', 'Twitter for Android' gibi tweet kaynağı etiketlerinin, Twitter'ın web sürümünden kaldırıldığı görüldü.

Ancak Twitter'ın iOS gibi mobil sürümlerinde hala 'for iPhone' ve 'for Android' gibi tweet kaynağı etiketlerinin yer aldığı fark edildi. Değişiklik sadece web sürümü için yapılmış gibi duruyor.