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Ekonomi Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı
Ekonomi

Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı

Kripto piyasasıyla çocuk oyuncağı gibi oynayan Elon Musk, yeni bir paylaşımla tartışmaların odağına oturdu. Musk, Bitcoin ile Ethereum'un yükseleceği fiyatları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 19:31:00 -
Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı

 yeniakit.com.tr 

Piyasa manipülatörlüğüne soyunan Elon Musk, yeni bir tweetle Bitcoin ile Ethereum'un artacağına işaret etti.

Elon Musk, paylaştığı bir görselde Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlarını fırlayacağını iddia etti.

Musk, yaptığı paylaşımda Bitcoin'in 69 bin dolar Ethereum ise 4200 dolar zirvesini göreceğini öne sürdü.

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