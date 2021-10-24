Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı

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Piyasa manipülatörlüğüne soyunan Elon Musk, yeni bir tweetle Bitcoin ile Ethereum'un artacağına işaret etti.

Elon Musk, paylaştığı bir görselde Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlarını fırlayacağını iddia etti.

Musk, yaptığı paylaşımda Bitcoin'in 69 bin dolar Ethereum ise 4200 dolar zirvesini göreceğini öne sürdü.