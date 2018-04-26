Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elon Musk'tan tüm dünyayı şoke edecek proje!

Son dönemde yaptıklarıyla tüm dünyada konuşulan bir isim haline gelen Elon Musk yeni projesini anlattı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:09
Elon Musk'tan tüm dünyayı şoke edecek proje!

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ABD'li girişimci Elon Musk, uzaya araba göndermek ve alev silahı üretmek gibi çılgın projelerine bir yenisini daha eklemek üzere.

'ROBOT EJDARHA ÜRETİYORUM'

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Musk, "Robot ejderha üretiyorum" dedi. Projeyle ilgili detaylı bilgi vermeyen Musk, bu alana yeterince ilgi gösterilmediğini söyledi.
Elektrikli otomobil ve uzay çalışmaları gibi ciddi projelerin yanı sıra, alev silahı gibi ilginç projeleri de olan Musk, Boring Company'ye fon oluşturmak için bir dönem şapka satışı da yapmıştı. Musk 2017'de 50 bin adet şirketin adının yazılı olduğu şapka satmıştı. Bu yıl kış aylarında ön sipariş alınan alev silahı da büyük ilgi gördü. 500 dolar fiyat biçilen silahlardan 20 bin adetlik stoğun tamamen tükendiği açıklandı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:09
  1. Elon Musk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül yorumu
    1. MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül..
    2. Diyarbakır turizmin "oskar" ödülüne..
    3. AYM "abisi" 10 yıl hapis cezası aldı
    4. Aslan Kartal'a hazırlanıyor
    5. TFF 3. Lig'de bilet fiyatında skandal!
    6. Kapadokya'da doğanın gösterisi: "Gün..
    7. Kılıçdaoğlu'nun ağzından düşürmediği..
    8. Steven Gerrard'ın teknik direktör..
    9. Akşener ile görüşme sonrası..
    10. Tesettürlü annenin çocuğunu muayene..
    11. PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye..
    12. CHP'den komik 'adaylık' açıklaması
    13. Tudor, Fenerbahçeli yıldızın peşinde!
    14. Muhammed Salah, gol atmayı bakın..
    15. Ahmet Hakan'ın yerine gelen isimden..
    16. Olaylı derbinin saati belli oldu!
    17. AK Parti'de 2 il başkanı istifa etti
    18. 24 Haziran'da yoklar! Seçimleri boykot..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
    20. CHP'den seçim öncesi yine aynı terane
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu