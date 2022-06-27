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Dünya Elon Musk'tan şok sözler: Japonya tamamen ortadan kalkacak
Dünya

Elon Musk'tan şok sözler: Japonya tamamen ortadan kalkacak

ABD'li milyarder Elon Musk, Japonya'da genç nüfus ve doğum oranının düşüklüğünden bahsederken, "Eğer bu eğilim devam ederse, Japonya tamamen ortadan kalkacak. Umarım öyle olmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:15:00 -
Elon Musk'tan şok sözler: Japonya tamamen ortadan kalkacak

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı.

Tesla, Space X gibi şirketlerin de sahibi olan dünyanın en zengin insanı, gündeme farklı bir konuyu taşıdı.

Doğum oranları hakkında konuştu

Musk, doğum oranlarıya ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD, Japonya'nın yaşadığı durumla karşı karşıya kalabilir

Milyarder iş insanı, ABD'de de bu oranların iyileşmesi gerektiğini belirtti. İyileşmenin gerçekleşmemesi durumunda ise ABD'nin Japonya'nın yaşadığı durumla karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek uyarıda bulundu.

"Ben her zaman bebek yapılmasını destekliyorum"

Bebek sayılarının artması gerektiğini vurgulayan dünyanın en zengin insanı, "Ben her zaman bebek yapılmasını destekliyorum." diye konuştu.
Sekiz çocuk babası olan Musk, "Mevcut eğilim iyi değil. İnsan sayısı iyi bir eğilim göstermiyor." dedi.

"Japonya, geçen yıl 600 bin kişiyi kaybetti"

Ayrıca ABD'li milyarder, "Japonya öncü bir göstergedir. Geçen yıl 600 bin kişiyi kaybettiler." ifadelerini kullandı.
Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, ülke nüfusunun art arda on birinci yıl düştüğünü ve 644 bin kişi azaldığını aktardı.

Resmi veriler ayrıca; 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin oranının yüzde 59,4 ile en düşük seviyeye ulaştığını, 65 yaş ve üzerindekilerin oranının ise yüzde 28,9 ile rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

"Japonya tamamen ortadan kalkacak"

Elon Musk, "Eğer bu eğilim devam ederse, Japonya tamamen ortadan kalkacak. Umarım öyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Tesla'nın CEO’su, "Birçok insan, gezegendeki mevcut insan sayısının sürdürülemez olduğu söylüyor. Bu tamamen doğru değil. Nüfus yoğunluğu aslında oldukça düşük." dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Gelecek Olanlara doğru düzgün bir dünya bırakamadıktan sonra neye yarar ki gelen ağam giden paşam dert etmeye deymez

EFE

JAPONYA'NIN "MANÇURYA"YA ÇIKMASI ŞART.
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