Elon Musk'tan oğlu ile ilgili tartışma çıkaran benzetme

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yedinci çocuğu olan oğlu X AE A-Xii'i maymuna benzetince, sosyal medyada Musk'a yorum yağdı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, oğlu X AE A-Xii'i maymuna benzetti. Bu benzetmenin ardından sosyal medyada pek çok 'meme' (internette popüler hale gelen gönderiler) paylaşıldı.

Independent'in haberine göre, dünyanın en zengin ismi, dört gün önce Twitter'da paylaşılan bir videoya yorum yaptı. Videoda bir yavru maymunun kendi kendine oyun oynadığı görülüyor.



Musk, 21 Ocak'ta verdiği cevapta şöyle yazdı: X bebek tıpkı böyle.

Teknoloji milyarderinin bu tweet'inin altı 'meme' ve yorumlarla doldu.

@digvijay1221 kullanıcı adlı bir kişi, Musk'ın kripto para Dogecoin'e verdiği desteğe işaret edip "DogeBebek de tıpkı böyle" mesajıyla Musk'ın fotoşoplu bir fotoğrafını paylaştı.

Bir başka Twitter kullanıcısıysa "X bebek tokeni ne zaman Elon?" diye sordu.

Üç yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2021'de ayrılan Musk ve şarkıcı Grimes'ın oğlu X AE A-Xii, 4 Mayıs 2020'de dünyaya gelmişti.

Çift önceki aylarda ilk başta "yarı ayrı" olduklarını belirtse de Musk, Time röportajında ayrılıklarının "uzun vadeli bir şey" olduğunu doğrulamıştı.

Musk'ın yedinci çocuğu olan X AE A-Xii'in adı, yasalara uymaması nedeniyle birkaç kez değiştirilmişti. Zira Kaliforniya yasalarına göre yeni doğan bebeklere, özel karakter ve rakam içermeyen isimler verilebiliyor.