Elon Musk'tan koronavirüs aşısı tavsiyesi

Tesla CEO'su Elon Musk, koronavirüse karşı geliştirilen aşılara güvendiğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık olmak gerekirse, genel olarak aşıları ve özellikle Covid-19 aşılarını destekliyorum. Bilim yanılmazdır. Çok nadir durumlarda, alerjik bir reaksiyon var, ancak bu bir EpiPen (alerji iğnesi) ile kolayca çözülebilir" ifadelerini kullandı.

Komplo teorilerinin kaynağıydı

Diğer taraftan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündem olan milyarder, geçen yıldan bu yana Covid-19 ile ilgili komplo teorilerinin ve dezenformasyonun kaynağı olmuştu. Örneğin, 2020 Eylül ayında New York Times muhabiri Kara Swisher'e verdiği röportajda Musk, kendisinin ya da çocuklarının aşı olmayacağını söylemişti.

Musk, daha önce de geçen yılın "Nisan sonu" itibarıyla "sıfıra yakın yeni vaka" yaşanacağını iddia etmişti, ama böyle bir durum gerçekleşmedi.

Musk'tan aşı tavsiyesi

Bununla birlikte, bir Twitter kullanıcısının "Hangi aşıyı tavsiye edersin?" sorusuna Musk, "Muhtemelen Johnson & Johnson, ancak BioNTech ve Moderna da iyidir" şeklinde yanıt verdi.