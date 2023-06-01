Elon Musk’tan korona sonrası bir ilk

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Beijing’de yaptığı görüşmede Çin’deki faaliyetlerini geliştirme arzusunu dile getirdi. Çin’e korona salgınından sonra ilk kez giden Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın Çin'deki üretiminin kapsamını daha da genişleterek sürdüreceğini açıkladı.

Tesla, nisan ayında Shanghai’de yeni bir akü fabrikası kuracağını açıklamıştı. Söz konusu tesis, başlangıçta yıllık 10 bin mega akülük bir kapasiteye sahip olacak ve 2024 yılının ikinci üç aylık döneminde üretime başlayacak. Bu fabrika, yapımına 2019 yılında başlanmış olan Tesla mega tesisinin hemen arkasında, Çin’in doğusunda yer alan finans merkezindeki ikinci Tesla tesisi olacak.

Yatırım şirketi Wedbush Securities uzmanları Tesla’nın, kendisi için çok kazançlı bir ortam oluşturmaya devam eden Çin’de genişlemeyi sürdürmeye ısrarlı biçimde odaklandığını belirtiyor. Çin Binek Arabaları Üreticileri Birliği’ne göre, elektrikli ve hibrid araçların satışı, 2022 yılında ikiye katlandığı gibi piyasada tüm sürümü yapılan araçların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de elektrikli araçlara hem hükümetin desteği ve hem de tüketicilerin gittikçe artan ilgisi Çin şirketlerine iç pazarda egemen olma olanağı sağladı. Bu bağlamda Tesla elektrikli araç satışlarında dünya birincisi olmayı sürdürmekle birlikte, Çin markaları da son yıllarda ciddi bir popülarite patlaması yaşadı.

Nitekim elektrikli araç piyasasında başı çeken markalardan olan Çin otomobil üreticisi BYD, geçtiğimiz mart ayı sonunda 2022 yılı net kârının yıl bazında beş katına çıktığını açıkladı. Bu arada Tesla, satışlarında ciddi bir artış olmasına karşın fiyatlarını düşürmesi nedeniyle net kârında bir miktar gerileme kaydetti.

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