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Aktüel Elon Musk'tan kabine mesajı geldi: diyen Trump'a yeşil ışık yaktı! 'Göreve hazırım'... Fragman geldi
Aktüel

Elon Musk'tan kabine mesajı geldi: diyen Trump'a yeşil ışık yaktı! 'Göreve hazırım'... Fragman geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-20 17:37:00 - 2024-08-20 17:37:38
Elon Musk'tan kabine mesajı geldi: diyen Trump'a yeşil ışık yaktı! 'Göreve hazırım'... Fragman geldi

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını verdi.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Elon Musk’ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

Elon Musk'tan kabine mesajı geldi

Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda, ABD başkanlık seçimine ilişkin paylaşım yaptı. Kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşım, Trump'ın bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimi kazanması durumunda kabinede veya Beyaz Saray'da danışman olarak Musk'a öneride bulunacağına dair açıklamasının ardından geldi.

ABD'li milyarder Musk'ın bu paylaşımı 24 milyondan fazla görüntüleme aldı. Trump, 13 Ağustos'ta X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Musk'a bir röportaj vermişti.

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