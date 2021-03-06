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Teknoloji Elon Musk'tan geleceği garantiye alan imza
Teknoloji

Elon Musk'tan geleceği garantiye alan imza

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş adamı Elon Musk, Goro firması ile elektrikli araçların üretiminde kullanılan önemli bir maden olan nikel in üretimi için ortaklık anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 21:32:00 -
Elon Musk'tan geleceği garantiye alan imza

Küresel çapta önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk, ileride maden sıkıntısı yaşamamak için proaktif davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan nikelin üretici firmalarına ortak oldu.

Elon Musk, elektrikli araçların üretiminde ihtiyaç duyduğu nikel hammaddesi konusunda bir sıkıntı yaşamamak için Yeni Kaledonya adasındaki Goro firması ile anlaşma yaptı.

Financial Times’ın yaptığı haberde, Elon Musk şubat ayında sosyal medya hesabı Twitter’dan "Nikel, lityum iyon pil hücresi üretimini ölçeklendirmek için en büyük endişemiz." paylaşımında bulunmuştu.

Musk’ın bahsettiği lityum-iyon pillerde de nikel madeni bulunuyor.

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