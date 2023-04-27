Elon Musk'tan çok tartışılacak karar! Twitter'da o reklamlara izin verildi

Twitter, web sitesinde yaptığı bir gönderide, "Gelecekte, sertifikalı reklamcılar, reklam kreatiflerinde paketlenmiş kenevir ürünlerine yer verebilir" dedi.

Daha önce esrar reklamcıları reklamlarında herhangi bir ürün gösteremez ve satışlarının tanıtımını fiilen yapamazdı.

Twitter, "Esrarla ilgili ürün ve hizmetler için sahip oldukları ve işlettikleri web sayfalarına ve e-ticaret deneyimlerine sorumlu bir şekilde bağlanmaya devam edebilirler" dedi.

Milyarder Tesla CEO'su, 44 milyar dolarlık Twitter satın alımını haklı çıkarmak için büyük maliyet kesintileri yapmak ve daha fazla gelir kaynağı bulmak için çabalamak zorunda kaldı.

Platform ayrıca Ocak ayında siyasi reklam yasağını kaldırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine de, Twitter'da esrar ürünlerinin reklamını yapmakla ilgilenen şirketlerin uzun bir kural listesine uyması bekleniyor.

Ürünün Twitter tarafından lisanslanması ve önceden yetkilendirilmesi gerekiyor.

Diğer politikaların yanı sıra yalnızca lisanslı oldukları yetki alanlarını hedeflemesi ve 21 yaşın altındaki kişileri hedeflemekten kaçınması şartı bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber