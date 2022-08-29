  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Elon Musk'tan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmazsak medeniyet çöker
Dünya

Elon Musk'tan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmazsak medeniyet çöker

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Medeniyeti sürdürmek için petrol ve doğalgaz kullanılmaya devam edilmeli. Aksi takdirde medeniyet çökecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 14:30:00 -
Elon Musk'tan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmazsak medeniyet çöker

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen bir enerji konferansına katıldı.

Musk yaptığı konuşmada, "Kısa vadede petrol ve doğal gaz kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde medeniyet çökecektir" dedi.

Musk konuşmasının devamında, "Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, sürdürülebilir enerjiye ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiştir. Bunun gerçekleşmesi 10 yıldan fazla sürebilir" ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca konuşmasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar enerjisi üretiminin, sabit pil paketleri ile birlikte önemli bir enerji kaynağı olabileceğini belirterek, "Kış mevsiminde sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23