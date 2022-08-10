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Dünya Elon Musk'tan 32 milyar dolarlık hamle
Dünya

Elon Musk'tan 32 milyar dolarlık hamle

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Elon Musk, Tesla'daki 7,92 milyon hissesini satma kararı aldı. Musk, son bir yılda 32 milyar dolarlık satış yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 09:42:00 -
Elon Musk'tan 32 milyar dolarlık hamle

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Tesla'da büyük Hisse satışına imza attı. Twitter'ı satın alacağına yönelik spekülatif açıklamalar ve sonrasında satın alma sözleşmeleri ile gündeme gelen Elon Musk, ABD'nin sermaye piyasası otoritesi SEC'e yaptığı bildirime göre 5-9 Ağustos tarihileri arasında 7.92 milyon Tesla hissesi sattı. Satışa rağmen Musk'ın elinde 115.04 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor.

32 milyar dolarlık satış

Son bir yıla bakıldığında Elon Musk toplamda 32 milyar dolar civarında hisse satışı gerçekleştirdi. Nisan ayında yaptığı 8.5 milyar dolarlık hisse satışının ardından daha fazla hisse satışı planlamadığı belirtilmişti ancak bu sözünü Musk tutamadı.

Almak zorunda mı?

Twitter'da çeşitli spekülasyonlar yaptıktan sonra almaktan vazgeçen Musk, hakkında açılan davayı kaybetme olasılığının yüksek olması, Twitter'ı mahkeme sonrası almak zorunda kalma ihtimali ya da ciddi para cezalarına karşı önlem almak için Tesla hissesi sattığı iddia ediliyor.

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