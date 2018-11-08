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Elon Musk'ın yerine gelen isim belli oldu

Tesla, Musk'ın yerine Denholm'ü yeni yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:38
Elon Musk'ın yerine gelen isim belli oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Elon Musk'ın yerine yönetim kurulu başkanlığı görevine Robyn Denholm'ü atadı. Denholm atamanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu şirkete ve misyonuna inanıyorum. Elon ile Tesla ekibine sürdürülebilir karlılığı ve hissedarların uzun vadeli kazanımları adına yardım etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. Denholm daha önce Silkon Vadisi şirketi Sun Microsystems, Japon otomotiv devi Toyota ve danışmanlık şirketi Arthur Anderson'da çalıştı. Musk yeni atama hakkında yaptığı açıklamada, "Robyn'in hem teknoloji hem de otomotiv sektöründe yoğun deneyimleri var. Yönetim kurulu üyesi olarak dört yılda karlı bir şirket olmamıza yardımcı olmak için büyük katkılar yaptı" dedi. 
Elon Musk geçtiğimiz ay hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrasında yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılmıştı. 

Amerikan piyasa denetleme kurumları, Musk'a yatırımcıları yanıltmaktan dava açmış, dava sonucunda Tesla ve Elon Musk 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Yatırımcılar Musk'ın ilginç tavırlarının dikkat çekmesinden rahatsız oldukları için, şirketin kurucusunun daha yakından izlenmesi çağrısında bulunmuştu. Musk medyadaki açıklamalarında çoğunlukla Tesla'daki ofisinde bulunan bir kanepede uyuduğunu söylemiş ve internette yayımlanan bir videoda esrar içmişti. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:38
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