Elon Musk'ın yeni planı ortaya çıktı! Tüm dünyaya...

Milyarder girişimci Elon Musk'ın sıradaki hedefi gezegenimizin tamamına internet erişimi sağlamak. Bu plan çerçevesinde ilk adımı Şubat ayında atan Musk'ın planı belli oldu.

Dünyanın farklı noktalarına kesintisiz hizmet

Teknoloji dünyasının adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Elon Musk'ın 'küresel internet' projesi ile ilgili detaylar belli oldu. Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in küresel internet projesi için geliştirdiği Starlink uyduları SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle fırlatılacak. Kısa vadede yörüngeye 50 adet uydu yerleştirilecek. Tabiri caizse gezegenimizi bir örümcek ağı gibi saracak olan uydular dünyanın farklı noktalarına kesintisiz hizmet sunacak.

Tüm dünyaya internet sağlayacak global bir ağ

SpaceX'in uzun vadeli planı ise dünyanın yörüngesine yerleştireceği 4000 adet uyduyla tüm dünyaya internet sağlayacak global bir ağ kurmak. Söz konusu proje ile internet hızının ciddi derecede artması ve internet erişimi bulunmayan noktalarında online dünya ile buluşması hedefleniyor.